На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Небензя заявил об угрозе для украинцев от собственных ПВО

Небензя: ущерб гражданским объектам Украины наносят их же ПВО в жилых кварталах
true
true
true
close
Mike Segar/Reuters

Ущерб, наносимый гражданским объектам на Украине, происходят исключительно из-за действий украинских систем противовоздушной обороны (ПВО), размещенных в жилых кварталах. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности по Украине.

«Все на Украине знают, что дома, больницы, школы и детские сады, если и страдают, то страдают исключительно из-за действий, размещаемых в жилых кварталах в нарушение МГП [международного гуманитарного права] украинской ПВО», — сказал дипломат.

Небензя также заявил, что большинство украинцев не хотят воевать за узурпировавшую власть клику, но им не позволят прекратить это военное безумие.

Ранее военнослужащий «Южной» группировки войск с позывным «Перун» рассказал, как украинские военные, покидая позиции, насильно уводили местных жителей. Некоторые жители прятали детей в печках, чтобы спасти их от украинских военных, сообщил он.

Ранее другой военнослужащий заявил, что ВСУ маскируют мины-ловушки под запчасти и коряги в Запорожской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Человек-паук: Погода в доме». Почему русские осаждают соцсети Тома Холланда и при чем тут Долина
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами