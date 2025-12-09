Небензя: ущерб гражданским объектам Украины наносят их же ПВО в жилых кварталах

Ущерб, наносимый гражданским объектам на Украине, происходят исключительно из-за действий украинских систем противовоздушной обороны (ПВО), размещенных в жилых кварталах. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности по Украине.

«Все на Украине знают, что дома, больницы, школы и детские сады, если и страдают, то страдают исключительно из-за действий, размещаемых в жилых кварталах в нарушение МГП [международного гуманитарного права] украинской ПВО», — сказал дипломат.

Небензя также заявил, что большинство украинцев не хотят воевать за узурпировавшую власть клику, но им не позволят прекратить это военное безумие.

Ранее военнослужащий «Южной» группировки войск с позывным «Перун» рассказал, как украинские военные, покидая позиции, насильно уводили местных жителей. Некоторые жители прятали детей в печках, чтобы спасти их от украинских военных, сообщил он.

Ранее другой военнослужащий заявил, что ВСУ маскируют мины-ловушки под запчасти и коряги в Запорожской области.