РИА Новости: украинцы прятали своих детей от ВСУ в печках

Украинские военные насильно эвакуировали мирных жителей из населенных пунктов, покидая позиции. Об этом сообщил РИА Новости военнослужащий «Южной» группировки войск с позывным «Перун».

Он отметил, что часть населения пыталась избежать эвакуации и скрывалась от военнослужащих Украины. По его словам, некоторые люди прятали детей в печках и подвалах, а также укрывались в посадках и полях, чтобы остаться в своих домах.

Военный добавил, что местных жителей заставляли уезжать под угрозой оружия, не давая возможности остаться на месте.

Советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский до этого рассказывал, что военные Вооруженных сил Украины блокировали эвакуацию мирного населения Купянска, почти 2,5 тысячи мирного населения ВСУ используют как живой щит.

По его словам, ВСУ оборудуют огневые точки и позиции в домах, в подвалах которых находятся обычные граждане.

Ранее стало известно, что украинские военнослужащие в Харьковской области массово отказываются сражаться.