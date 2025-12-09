Психолог объяснила, как отказаться от неуместного подарка на Новый год

От неуместного подарка на Новый год или презента, который ставит в неудобное положение, можно отказаться. Об этом kp.ru рассказала психолог Марина Крапивная.

Специалист отметила, что иногда слишком дорогие подарки также вызывают чувство долга или ощущаются как попытка манипуляции. От таких презентов можно и порой даже нужно отказываться. По словам психолога, решение не принимать неуместный подарок — это проявление уважения к самому себе, а не грубость по отношению к другому человеку.

Эксперт предупредила, что важно отказываться от презента корректно.

«Спокойно, без обвинений, но объяснив свое решение. Например: «Мне приятно ваше внимание, но я не могу принять такой дорогой подарок — буду чувствовать себя обязанным», «Спасибо, но по нашим правилам я не могу принимать личные подарки»», — объяснила она.

Психолог подчеркнула, что такие личные границы являются заботой о здоровых отношениях с окружающими.

Адвокат Московской коллегии адвокатов Михаил Салкин до этого рассказал, что некоторые участники игры «Тайный Санта», в рамках которой коллеги тайно обмениваются подарками, забывают купить презент своему подопечному или просто не хотят этого делать. По словам эксперта, привлечь за мошенничество такого сотрудника практически невозможно, поскольку речь идет только о межличностных договоренностях и небольших суммах.

Ранее россиянам рассказали, что важно успеть сделать перед Новым годом.