На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ТАСС: глава подмосковного Реутова находится в коме с отеком мозга после ДТП

ТАСС: глава Реутова Науменко находится в коме с отеком мозга после аварии
true
true
true
close
Филипп Науменко/VK

Глава подмосковного Реутова Филипп Науменко, попавший в ДТП в Нижегородской области, госпитализирован в состоянии комы. Об этом ТАСС сообщили источники, близкие к администрации города.

По информации агентства, у градоначальника диагностирован отек мозга. Точные обстоятельства аварии и ее дата не уточняются.

«Филипп Анатольевич [Науменко] находится в больнице в состоянии комы, у него также начался отек мозга», — сказали собеседники.

Филипп Науменко занимает пост главы городского округа Реутов с декабря 2023 года.

9 декабря Telegram-канал 112 со ссылкой на источники сообщил, что Науменко впал в кому после аварии. В публикации говорится, что несколько дней назад секретарь реутовского отделения «Единой России» попал в аварию в Нижнем Новгороде. Официального подтверждения этой информации не поступало, однако последние публикации в Telegram-канале политика датируются 6 декабря.

Ранее в Улан-Удэ автомобиль влетел в толпу людей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Человек-паук: Погода в доме». Почему русские осаждают соцсети Тома Холланда и при чем тут Долина
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами