ТАСС: глава подмосковного Реутова находится в коме с отеком мозга после ДТП

ТАСС: глава Реутова Науменко находится в коме с отеком мозга после аварии

Глава подмосковного Реутова Филипп Науменко, попавший в ДТП в Нижегородской области, госпитализирован в состоянии комы. Об этом ТАСС сообщили источники, близкие к администрации города.

По информации агентства, у градоначальника диагностирован отек мозга. Точные обстоятельства аварии и ее дата не уточняются.

«Филипп Анатольевич [Науменко] находится в больнице в состоянии комы, у него также начался отек мозга», — сказали собеседники.

Филипп Науменко занимает пост главы городского округа Реутов с декабря 2023 года.

9 декабря Telegram-канал 112 со ссылкой на источники сообщил, что Науменко впал в кому после аварии. В публикации говорится, что несколько дней назад секретарь реутовского отделения «Единой России» попал в аварию в Нижнем Новгороде. Официального подтверждения этой информации не поступало, однако последние публикации в Telegram-канале политика датируются 6 декабря.

Ранее в Улан-Удэ автомобиль влетел в толпу людей.