Видео: в Улан-Удэ автомобиль влетел в толпу людей

В Улан-Удэ на видео попало, как автомобиль влетел в людей на переходе
В Улан-Удэ автомобиль влетел в толпу людей на пешеходном переходе. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«Белый кроссовер въехал в толпу пешеходов на пешеходном переходе у театра им. Бестужева. Люди переходили дорогу на зеленый, водитель не остановился», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как белая машина сбивает людей, которые идут по зебре. От удара пешеходы отлетают на несколько метров. После произошедшего к пострадавшим подбегают очевидцы и водитель кроссовера.

До этого в Москве патрульный автомобиль сбил курьера на пешеходном переходе. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как патрульный автомобиль сбивает мужчину, который едет по пешеходному переходу. От удара человек подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть. Инцидент произошел 7 декабря на Краснопрудной улице. В результате ДТП курьер получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее петербуржец переехал автомобилем человека во дворе дома.

