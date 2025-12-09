Медики сообщили о состоянии главы Реутова Науменко после аварии

Главу подмосковного Реутова Филиппа Науменко госпитализировали в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в крайне тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в медучреждении.

Отмечается, что пострадавший госпитализирован в нейрохирургическом отделении медучреждения.

9 декабря появилась информация, что глава Реутова впал в кому после аварии. По информации Telegram-канала Mash, ДТП произошло 7 декабря около 9:25 на 55-м километре трассы М12 в Нижегородской области.

Отмечается, что водитель чиновника не рассчитал скорость и столкнулся с КамАЗом. В результате водитель Науменко и мужчина, находившийся за рулем грузовика, получили легкие травмы.

У Науменко диагностировали переломы груди и височной кости. Сначала его госпитализировали в центральную районную больницу города Выксы, а затем санавиацией доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве.

9 декабря в Боготольском районе Красноярского края Volkswagen влетел в автобус с пассажирами. По данным пресс-службы местного МВД, в результате аварии 25-летний пассажир иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью. Водительница легкового автомобиля и 54-летний водитель автобуса Mercedes пострадали, прибывшие медики доставили их в больницу.

Ранее сообщалось, что в России может появиться отдельный штраф за отсутствие ОСАГО в случае ДТП.