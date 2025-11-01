На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Американский юрист рассказал, как граждане США относятся к Зеленскому

Американский юрист Хелали: большинство граждан США не поддерживают Зеленского
Kevin Lamarque/Reuters

Большинство американцев не поддерживают президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил в беседе с РИА Новости генеральный менеджер по Азии, Ближнему Востоку и Латинской Америке международной юридической компании JPA International Legal Services Кристофер Хелали.

По его словам, даже американцы, которые не любят Россию, не считают Зеленского героем.

«Некоторые демократы или люди либеральных взглядов могут поддерживать Зеленского. Но большинство людей, в особенности после того, как он приехал и Трамп его опозорил, осознают, что он был своего рода персонажем», — сказал Хелали на форуме молодых дипломатов «Меркурий-2025» в Мариуполе.

Он отметил, что в США Зеленского поддерживают лишь политики и активисты, которые собирают средства для Вооруженных сил Украины и распространяют антироссийскую пропаганду, а также блогеры, «которым платят за то, чтобы они что-то сказали».

1 ноября представители молодежи из 20 государств подписали петицию с призывом осудить военные преступления и террористические акты, совершаемые Киевом на территории России. Подписание документа, который будет направлен в международные организации, состоялось в рамках форума молодых дипломатов «Меркурий-2025».

Ранее в США обратились к Зеленскому из-за его жесткой позиции в отношении России.

