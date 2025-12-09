Дарья Трепова устраивает драки в колонии

Дарья Трепова, осужденная за убийство военкора Владлена Татарского, в колонии проявляет агрессию и устраивает драки, рассказала бывшая заключенная Евгения Хасис, которая отбывала наказание в одной колонии с Треповой.

В интервью на канале Ксении Собчак Хасис заявила, что из-за агрессивного поведения у Треповой были ситуации, когда ее отправляли в ШИЗО.

«Она вела себя очень по-разному. Сначала она начинает играть роль такой девочки, которая такая вегетарианка, любит кошечек, таких всех пушистиков. И в то же время у нее возникает ситуация, ее закрывают в штрафной изолятор за лютую драку», — рассказала Хасис.

Она подчеркнула, что «инициатором таких ситуаций» становилась сама Трепова.

«То есть, с одной стороны, она заявляет о себе как о такой нежной, пушистой девочке, которую использовали, а с другой стороны, она проявляет активное, агрессивное какое-то поведение», — уточнила бывшая заключенная.

По мнению Хасис, которая сама недавно вышла на свободу после 16 лет заключения, такой «диссонанс поведения» вызывает недоверие к Треповой.

«Может быть, я ошибаюсь, но у меня не сложилось такого мнения, что Дашу используют вслепую», — сказала Хасис, рассуждая об обстоятельствах убийства Владлена Татарского.

Дарья Трепова в январе 2024 года была приговорена к 27 годам колонии. В апреле 2023 года в петербургском кафе она вручила военкору Татарскому замаскированное под статуэтку самодельное взрывное устройство. Татарский погиб, также были ранены еще 52 участника мероприятия. Сама Трепова настаивала, что не знала о содержимом статуэтки.

Евгения Хасис 28 ноября освободилась из колонии, отбыв наказание за соучастие в громком убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой в 2009 году.