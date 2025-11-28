На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Соучастница убийства адвоката Маркелова вышла на свободу

Евгения Хасис вышла на свободу спустя почти 16 лет заключения
Из исправительной колонии в Мордовии на свободу вышла 40-летняя Евгения Хасис. Видео с вышедшей на свободу женщиной опубликовал Telegram-канал «112».

На вопросы журналиста ни она, ни ее сопровождающие не ответили.

Почти 17 лет назад Хасис стала соучастницей одного из самых резонансных убийств современной России. С ее помощью застрелили адвоката и правозащитника Станислава Маркелова, который известен своими делами по межэтническим конфликтам. При этом погибла сопровождавшая Маркелова журналистка Анастасия Бабурова.

Маркелов и Бабурова были застрелены 19 января 2009 года в центре Москвы — это преступление стало одним из самых громких в России в 2000-х годах. По приговору суда, за убийство были осуждены Никита Тихонов, получивший пожизненный срок, и его гражданская супруга Евгения Хасис, приговоренная к 18 годам заключения. Суд установил, что мотивом нападения была месть Маркелову за его антифашистскую деятельность.

В 2022 году Верховный суд РФ смягчил наказание Хасис, сократив срок с 18 до 17 лет лишения свободы: суд исключил эпизод о незаконном обороте оружия в связи с истечением срока давности, оставив наказание только за соучастие в убийстве Маркелова. Убийство Бабуровой ей не вменяли — следствие квалифицировало его как «эксцесс» исполнителя Тихонова, то есть незапланированное убийство свидетеля.

Ранее сообщалось, что осужденный за изнасилование актер «Подранков» лежит в безымянной могиле.

