В Минобороны рассказали об ударах по инфраструктуре на Украине

МО РФ: поражены объекты военной промышленности и энергетики, работавшие для ВСУ
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие при помощи боевых самолетов, ударных дронов, ракет и артиллерии ударили по объектам военной промышленности и энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Нанесено поражение предприятию военной промышленности Украины, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе операции российские военные также поразили цех по сборке и места хранения беспилотников дальнего действия. Кроме того, под удар попали пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 157-ми районах.

В Минобороны также заявили, что российские бойцы сбили самолет Су-27 Воздушных сил Украины. В ведомстве уточнили, что задачу выполнили военнослужащие Воздушно-космических сил (ВКС) России. Кроме того, были сбиты управляемая авиационная бомба, 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 280 беспилотника ВСУ.

Ранее в Генштабе рассказали о наступлении практически на всех направлениях СВО.

