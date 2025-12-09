На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В СВР заявили о подготовке Киевом новой схемы воровства денег Запада

СВР: киевский клептократический режим подготовил схему воровства западных денег
Violeta Santos Moura/Reuters

Киевский режим — клептократический (клептократия — буквально «власть воров») — и подготовил очередную схему воровства западных денег. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

В спецслужбе также отметили, что аффилированные с экс-руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком лица обращались к услугам польской посреднической фирмы PHU LECHMAR. Компания, как уточнили в СВР, ранее попадала в поле зрения из-за подозрений в операциях, связанных с выводом за рубеж средств западных стран, предназначенных украинским силовым ведомствам.

» <...> даже в условиях громкого коррупционного скандала на Украине уверенные в своей безнаказанности украинские дельцы не постеснялись обратиться к скомпрометированному польскому посреднику,» — говорится в сообщении СВР.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели операцию «Мидас» в энергетической отрасли. Органы выявили схему отмывания денег в секторе и предъявили обвинения восьми предполагаемым участникам преступной группы.

Главным фигурантом стал бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич. В результате в отставку были отправлены глава минюста Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук. А 28 ноября в отставку подал Ермак. Впоследствии Зеленский также вывел его из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и ставки верховного главнокомандующего.

Ранее жена соратника Ермака зарегистрировала в США ювелирную фирму.

