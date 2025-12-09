На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Аэропорт «Шереметьево» возобновил выполнение рейсов

Аэропорт «Шереметьево» возобновил полеты после временных ограничений
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Московский аэропорт «Шереметьево» возобновил выполнение рейсов после введенных ранее ограничений. Об этом сообщил представитель пресс-службы аэропорта РИА Новости.

Ограничения были введены в 14:39 мск. Из заявления следует, что решение было принято в связи с введением плана «Ковер».

В пассажирских терминалах Шереметьево наблюдается спокойная ситуация. Сотрудники аэропорта обслуживают пассажиров в соответствии с Федеральными авиационными правилами России и установленным регламентом.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов. При его введении экипажи всех самолетов и вертолетов, уже находящихся в небе, получают приказ немедленно посадить воздушное судно или вывести его из определенной зоны. План «Ковер» могут объявить по целому ряду причин, включая внезапное изменение метеорологических условий и атаки дронов.

Ранее Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотников на Москву.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Человек-паук: Погода в доме». Почему русские осаждают соцсети Тома Холланда и при чем тут Долина
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами