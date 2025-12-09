Московский аэропорт «Шереметьево» возобновил выполнение рейсов после введенных ранее ограничений. Об этом сообщил представитель пресс-службы аэропорта РИА Новости.

Ограничения были введены в 14:39 мск. Из заявления следует, что решение было принято в связи с введением плана «Ковер».

В пассажирских терминалах Шереметьево наблюдается спокойная ситуация. Сотрудники аэропорта обслуживают пассажиров в соответствии с Федеральными авиационными правилами России и установленным регламентом.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов. При его введении экипажи всех самолетов и вертолетов, уже находящихся в небе, получают приказ немедленно посадить воздушное судно или вывести его из определенной зоны. План «Ковер» могут объявить по целому ряду причин, включая внезапное изменение метеорологических условий и атаки дронов.

Ранее Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотников на Москву.