Питбуль набросился на женщину с чихуахуа в Кирове и попал на видео

В Кирове питбуль набросился на женщину с чихуахуа

В Кирове агрессивная собака набросилась на женщину, выгуливавшую своего маленького пса. Об этом сообщает «Pro Город Киров».

Инцидент произошел, когда женщина выгуливала свою собаку породы чихуахуа. Питбуль, которого, судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, также вывели на прогулку, набросился на женщину и ее питомца.

Владельцы питбуля пытались оттащить агрессивного пса, однако тот вновь сорвался и набросился на женщину с чихуахуа.

В результате нападения женщина получила укусы. Ее питомец не выжил.

До этого собака без поводка чуть не растерзала ребенка в Башкирии и это попало на видео. Отмечается, что это не первый случай агрессии данного пса. Собака ранее растерзала двух других собак и покусала мальчика.

Ранее уголовное дело возбудили после нападения собаки на молодую мать в Саратове.