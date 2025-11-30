На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Уголовное дело возбудили после нападения собаки на молодую мать в Саратове

В Саратове возбудили дело после нападения собаки на молодую мать
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Саратове возбудили дело после того, как молодая мать осталась без верхней губы из-за нападения собаки. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ — халатность. Прокуратура поставила на контроль ход расследования.

Инцидент произошел на Степной улице, где мать пятимесячной девочки выгуливала свою собаку — на нее неожиданно набросилась бродячая собака и укусила ее за лицо.

Пострадавшую доставили в больницу. Врачи констатировали, что верхнюю губу женщины невозможно пришить. Теперь ей потребуется пластическая операция, также ей назначили курс вакцин от бешенства. За ребенком сейчас ухаживает отец. По словам пострадавшей, эта же собака ранее нападала на жителей соседнего подъезда.

Ранее стало известно о состоянии девочки из Татарстана, на которую напали 11 собак.

