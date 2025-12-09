В ФРГ судят граждан Армении, РФ и Украины за шпионаж в пользу Москвы

В ФРГ начался судебный процесс над тремя обвиняемыми в шпионаже в пользу России

В Германии начался судебный процесс над тремя иностранными гражданами, обвиняемыми в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя Федеральной прокуратуры ФРГ.

Дело рассматривается в Сенате государственной безопасности Высшего земельного суда Франкфурта-на-Майне.

В мае этого года Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения гражданину Украины Роберту А., гражданину Армении Вардгесу И. и гражданину России Арману С. по подозрению «в работе на иностранную спецслужбу».

В ведомстве утверждали, что Варгеса И. в 2024 году на территории Германии начал слежку за мужчиной, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Для привлечения этой работы мужчина привлек Роберта А. и Армана С.

По данным DPA, подозреваемые планировали заманить военнослужащего в кафе во Франкфурте-на-Майне 19 июня, чтобы собрать о нем дополнительные сведения. Однако мужчина обратился в правоохранительные органы ФРГ, и встреча не состоялась. Защита Вардгеса И. отвергла эти обвинения в суде, заявив, что обвинение некорректно представило свою версию событий, а возможные альтернативные варианты не были рассмотрены.

Мужчины были задержаны 19 июня 2024 года и до сих пор находятся под стражей.

Ранее во Франции задержали двух членов SOS Donbass по делу о шпионаже.