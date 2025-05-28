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В Германии задержали трех иностранных шпионов

Генпрокуратура обвинила трех мужчин в слежке за украинским наемником в Германии
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IMAGO/Revierfoto/IMAGO/Revierfoto/Global Look Press

Германская генеральная прокуратура обвинила трех мужчин в слежке за украинским наемником на территории страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Федеральная прокуратура 16 мая 2025 года в Сенате по делам государственной безопасности Высшего земельного суда Франкфурта-на-Майне предъявили обвинение гражданину Украины Роберту А., гражданину Армении Варгесу И. и гражданину России Арману С.», — указано в сообщении.

Утверждается, что задержанные обвиняются в «особо тяжком» случае работы в интересах иностранной разведки — имеется в виду российских спецслужб. Так, Варгеса И. подозревают в том, что он в 2024 году начал слежку за мужчиной, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины.

До этого Служба военной разведки и безопасности Латвии рассказала, как вычислить «русского шпиона».

В отчете, которое выпустило ведомство, перечисляются признаки агента: военная или спортивная форма, рюкзак, короткая стрижка, неряшливый или неопрятный внешний вид.

Ранее в Германии обвинили Россию в масштабной серии диверсий по всей стране.

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