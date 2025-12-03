Глава СПЧ назвал провокацией намазы в метро

Совершение намаза в метро, или водителями во время работы в общественном транспорте — недопустимо, поскольку это является провокацией. Об этом в интервью РБК заявил председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

«Когда в метро на грязном полу раскладывают молельные коврики, начинают как бы демонстративно, вызывающе молиться, это противоречит, на мой взгляд, установкам подлинного ислама. Это провокация», — заявил он.

Глава СПЧ отметил, что подобные проявления являются попыткой спровоцировать «не очень грамотных людей именно в эту минуту начинать молиться» и использовать их «каких-то политических целей». Фадеев считает, что бороться с такими инцидентами обязаны исламские деятели с помощью просвещения.

Он добавил, что изучал Коран и пришел к выводу, что точного времени для совершения намаза в «руководящем документе» не сказано и мусульмане могут отложить молитву на более позднее время. Политик подчеркнул, что хирург не должен бросать операцию, чтобы совершить намаз. Глава СПЧ объяснил, что таких ситуаций не было зафиксировано, однако было много инцидентов, когда останавливали общественный транспорт, чтобы зачитать молитву.

В октябре столичный суд признал незаконными объявления о сдаче жилья только для мусульман из-за дискриминации по религиозному признаку. Такие объявления прокуратура обнаружила в Telegram-каналах. В России уже признавали незаконными публикации со словами «только славянам» и «цыганам не звонить» как при сдаче жилья, так и при размещении вакансий. В прошлом году такие объявления решили квалифицировать как пропаганду экстремизма. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Москве мусульманина «оскорбила» новогодняя елка в подъезде.