В Москве мусульманина «оскорбила» новогодняя елка в подъезде

Житель Москвы потребовал от соседей убрать новогоднюю елку из подъезда из-за оскорбления религиозных чувств. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Все произошло в ЖК «Середневский лес». Жители украсили подъезд к Новому году, установили праздничную елку, но понравилось это не всем.

«Для многих семей в нашем подъезде, включая мою, исходя из наших глубоких религиозных убеждений (ислам), наличие такого символа в общем пространстве является неприемлемым», — заявил мужчина.

Соседи не согласились с соседом-мусульманином, утверждая, что не будут убирать елку.

В октябре столичный суд признал незаконными объявления о сдаче жилья только для мусульман из-за дискриминации по религиозному признаку. Такие объявления прокуратура обнаружила в Telegram-каналах. В России уже признавали незаконными публикации со словами «только славянам» и «цыганам не звонить» как при сдаче жилья, так и при размещении вакансий. В прошлом году такие объявления решили квалифицировать как пропаганду экстремизма. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что курьерам-мусульманам в России запретили доставлять «харамные» продукты.