На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве мусульманина «оскорбила» новогодняя елка в подъезде

Житель Москвы попросил соседей убрать новогоднюю елку из-за религиозных чувств
true
true
true
close
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Житель Москвы потребовал от соседей убрать новогоднюю елку из подъезда из-за оскорбления религиозных чувств. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Все произошло в ЖК «Середневский лес». Жители украсили подъезд к Новому году, установили праздничную елку, но понравилось это не всем.

«Для многих семей в нашем подъезде, включая мою, исходя из наших глубоких религиозных убеждений (ислам), наличие такого символа в общем пространстве является неприемлемым», — заявил мужчина.

Соседи не согласились с соседом-мусульманином, утверждая, что не будут убирать елку.

В октябре столичный суд признал незаконными объявления о сдаче жилья только для мусульман из-за дискриминации по религиозному признаку. Такие объявления прокуратура обнаружила в Telegram-каналах. В России уже признавали незаконными публикации со словами «только славянам» и «цыганам не звонить» как при сдаче жилья, так и при размещении вакансий. В прошлом году такие объявления решили квалифицировать как пропаганду экстремизма. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что курьерам-мусульманам в России запретили доставлять «харамные» продукты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами