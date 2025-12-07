Расчеты боевых беспилотников и артиллерии группировки войск «Юг» уничтожили боевую бронемашину «Козак», пункт управления беспилотниками и наземного робота противника на Северском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

В ходе проведения контрбатарейной борьбы также были уничтожены квадроцикл, пикап, а также наземный роботизированный комплекс. Представители ведомства отметили, что военнослужащие группировки постоянно ведут борьбу в ближнем тылу врага, лишая передовые позиции противника возможностей к ведению эффективной обороны.

За прошедшие сутки на территории Северского направления было уничтожено три пикапа: шесть пунктов управления БПЛА, 20 блиндажей, семь антенн связи, три склада материальных средств и шесть единиц живой силы ВСУ.

До этого Telegram-канал Mash писал, российские военнослужащие в районе Северска в Донецкой народной республике (ДНР) столкнулись с подразделением ВСУ, сформированным из принудительно мобилизованных бездомных.

Ранее казаки рассказали об успехах на Северском направлении.