«Ушли в серую зону»: в России не поверили в снижение потребления алкоголя

В Вологодской области, где ввели строгие ограничения на торговлю алкогольными напитками, не только не снизилось потребление спиртного, но даже немного выросло. Подобные запреты по аналогии с «сухим законом» проблему не решают, а лишь уводят ее в серую зону, поэтому статистика о снижении потребления спиртного россиянами противоречит объективной картине, заявил НСН врач-психиатр, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

Так он прокомментировал сообщение о том, что в ноябре в РФ продолжало снижаться потребление алкоголя, достигнув минимумов, сопоставимых с показателями 1997–1998 годов. Из данных ЕМИСС следует, что эта тенденция началась в апреле 2025 года, когда показатель снизился до 8,32 литра на человека за последние 12 месяцев, а в ноябре он составил 7,63 литра.

Это существенные цифры, так как падение потребления на литр – это уже 10% за год, отметил Исаев. Однако для этого нет никаких факторов, кроме ухода рынка в серую зону, подчеркнул он.

«У нас минимум 25% — это серая зона, которую невозможно учесть, это суррогатный алкоголь. Должно быть проведено официальное исследование. У меня даже официальные цифры вызывают сомнения. Чтобы сделать выводы, нужно вести многолетний подсчет по единой методике», — объяснил врач.

В пример он привел опыт Вологодской области, где ввели суровые ограничения в области торговли спиртным. Там, по словам эксперта, в январе зафиксировали потребление 9,56 литра алкоголя, в феврале и марте – 9,31, в апреле – 9,78, в мае – 9,58 и так далее. В ноябре жители региона потребили 9,84 литра алкоголя, что только больше, чем до введения ограничений, заявил нарколог. По его словам, в целом по стране за последние пять лет никакого движения в сторону более позитивной статистики нет, а соответствующие данные находятся в пределах погрешности.

«Пик потребления у нас всегда приходится в зимние месяцы: в новогодние праздники, 23 февраля, 14 февраля», — заключил Исаев.

Напомним, судя по данным ЕМИСС, самые низкие показатели традиционно отмечаются на Северном Кавказе: в Чечне потребление алкоголя составило 0,11 литра на человека, в Ингушетии — 0,63 литра, в Дагестане — 0,89 литра, в Кабардино-Балкарии — 2,16, в Карачаево-Черкесии — 2,59. В Москве в ноябре среднее потребление составило 4,76 литра, в Санкт-Петербурге — 6,28. В ряде регионов показатели выше общероссийского уровня: в Новосибирской области — 8,35 литра на человека, в Свердловской — 10,34, в Татарстане — 8,27.

Ранее было названо число магазинов в Вологодской области, переставших продавать алкоголь.