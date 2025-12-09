На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Офтальмолог предупредила об опасности ламинирования ресниц вазелином

Врач Барышникова: ламинирование ресниц вазелином может привести к воспалению
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Ламинирование ресниц с помощью вазелина или гигиенических помад может навредить здоровью глаз, привести к воспалению, а также стать причиной образования ячменей. Об этом в беседе с «Пятым каналом» предупредила офтальмолог Дарья Барышникова.

Специалист объяснила, что такие способы ламинирования опасны, поскольку жирные составы вазелина и гигиенических помад забивают железы, провоцируя воспалительные процессы и заболевания. По ее словам, из-за этих методов могут появиться халязионы, ячмени и блефориты.

Офтальмолог добавила, что если вазелин будет нанесен на ресницы толстым слоем, его излишки также могут попасть на поверхность глаза, вызвав на некоторое время затуманивание зрения.

Помимо этого, по словам эксперта, гигиенические помады с отдушками и консервантами являются местом обитания большого количества микробов.

«Любой дискомфорт, покраснение, зуд — уже повод тогда обратиться к врачу», — напомнила Барышникова.

Мастер перманентного макияжа Ирина Орлова до этого предупредила, что сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, эпилепсия, кожные инфекции и нарушения свертываемости крови являются противопоказаниями для перманентного макияжа. По ее словам, процедуру также стоит отложить во время беременности, простуды и менструации.

Ранее врач раскрыла секреты ухода за бровями.

