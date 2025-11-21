На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мастер рассказала, кому нельзя делать перманентный макияж

Мастер Орлова: беременным не стоит делать перманентный макияж
true
true
true
close
Varavin88/Shutterstock/FOTODOM

Сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, эпилепсия, кожные инфекции и нарушения свертываемости крови являются противопоказаниями для перманентного макияжа. Об этом Pravda.Ru рассказала мастер перманентного макияжа Ирина Орлова.

По ее словам, процедуру также стоит отложить во время беременности, простуды и менструации. Эксперт также посоветовала выбирать сертифицированный салон и специалиста с медицинским образованием, чтобы сеанс прошел без вреда для здоровья.

«Мой главный совет клиенткам — не гнаться за модой. В 2015 все хотели черные графичные брови, а через год приходили их перекрывать. Перманент — это искусство равновесия: если соблюдена пропорция и оттенок, результат выглядит дорого и естественно», — добавила Орлова.

До этого эксперты говорили, что перед процедурой перманентного макияжа важно отказаться от алкоголя, кофе и приема обезболивающих, поскольку они могут повышать кровоточивость и повлиять на распределение пигмента. Помимо этого, специалисты советуют избегать солнечных лучей за несколько дней до записи. После процедуры на кожу можно наносить заживляющую мазь, процесс заживления может занять от трех до семи дней. В этот период эксперты советуют не сдирать образовавшуюся корочку и не пользоваться декоративной косметикой.

Ранее врач назвала правило, которое подготовит кожу к макияжу.

