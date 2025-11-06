На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач раскрыла секреты ухода за бровями

Shutterstock/FOTODOM

Брови требуют ежедневного очищения от макияжа, как и лицо в целом, для этого можно использовать мягкий гель или молочко. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог и косметолог Екатерина Лебедева.

После очищения стоит наносить легкий крем, чтобы избежать появления зуда и раздражения. Специалист также советует уделять внимание гигиене инструментов, потому что грязные аппликаторы средств для укладки бровей могут спровоцировать воспаление. Вечером можно наносить каплю масляной смеси по линии роста волос.

«Я часто прошу клиенток сначала навести порядок в рутине ухода, а уже потом менять форму. Гладкая кожа и ухоженные волоски «носят» бровь лучше любого геля», — заключила Лебедева.

До этого эксперты говорили, что трансплантация бровей, в ходе которой волосяные фолликулы пересаживаются из донорской зоны (обычно затылочной части головы) в область бровей, подойдет тем, кто столкнулся с потерей волос из-за чрезмерной депиляции. Кроме того, ее можно сделать тем, у кого есть шрамы и травмы в области бровей или дерматологические болезни, приводящие к выпадению волос.

Ранее россиянам раскрыли секреты ухода за кожей головы осенью.

