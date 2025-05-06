Ученые нашли источник творческой гениальности в трудном детстве

Итальянские ученые из Сиенского университета выяснили, что многие гении литературы и искусства были обязаны своим талантам пережитым трудностям и лишениям в ранние годы. Исследование опубликовано в научном журнале Psychological Studies (PsyStudies).

Команда проанализировала биографии знаменитых творцов, включая Ван Гога, Кафки и других. Специалисты нашли четкую закономерность: знаменитые художники и литераторы часто росли в атмосфере эмоциональной депривации, находя спасение в создании собственных миров.

Как отмечают исследователи, именно тревога и потребность компенсировать недостаток родительского внимания становились катализатором развития неординарных способностей.

Психологи объясняют этот феномен через концепцию «переходных объектов» Дональда Винникотта. Столкнувшись с продолжительным отсутствием заботы, дети бессознательно превращают способы самоуспокоения в творческие навыки. Однако эта адаптация имеет свою цену — повышенный риск психических расстройств и социальных трудностей в будущем.

Ученые подчеркивают: несмотря на потенциал трудного детства как источника талантов, ничто не может заменить ребенку искреннюю родительскую заботу и поддержку.

Исследование не только раскрывает истоки творчества, но и указывает на важность раннего выявления психологических проблем у детей. Как отмечают авторы, фундамент личности закладывается в первые годы жизни, и своевременное вмешательство может помочь превратить потенциальную травму в ресурс для развития.

Ранее ученые выяснили, что трудное детство способствует развитию зависимости от TikTok.