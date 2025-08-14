Генетик объяснил, как воспитать ребенка-гения

Даже рождение с очень высокими интеллектуальными показателями не гарантирует ребенку, что он вырастет гением – для этого требуется поддержка из внешней среды, считает заслуженный врач РФ, член-корреспондент РАН Евгений Лильин. Любое проявление таланта требует развития в соответствующих условиях, подчеркнул он в беседе с НСН.

Эксперт пояснил, что уровень IQ определяет способности человека и позволяет сделать прогноз о его будущем, однако призвал не забывать, что высокий показатель – это еще не залог больших достижений.

«Можно быть гениальным музыкантом и никогда не петь. Можно быть гениальным физиком и не знать, что такое дифференциальное уравнение. То есть что-то сказать еще внутриутробно, что у нас растет что-то такое гениальное, это абсолютная чушь», — подчеркнул Лильин.

Без добавления к интеллектуальным способностям и проявлениям таланта грамотно выстроенной внешней среды и поддержки даже из очень умного от природы ребенка гений не вырастет, считает генетик. При этом такой ребенок, вероятно, добьется успехов в своей профессиональной деятельности – например, он может стать хорошим рабочим, заключил специалист.

