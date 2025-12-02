На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянина отправили в колонию на два года за осквернение Вечного огня

В Воронеже мужчина получил срок за то, что потушил Вечный огонь
Shutterstock

В Воронеже лишили свободы мужчину, который потушил Вечный огонь. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на решение Воронежского областного суда.

Уголовные дела о надругательстве над местами захоронения и реабилитации нацизма (ст. 244 и ст. 354.1 УК РФ) возбудили в отношении Рамиля Алиева, который в ночь на 16 мая этого года сжег венки и цветы в Вечном огне на мемориальном комплексе «Памятник Славы» в Воронеже. В результате огонь потух. 45-летний Алиев был опознан по камерам наблюдения и задержан на следующий день.

Мужчина признал вину, заявив, что был «не в себе», так как перед этим распивал с незнакомцами самогон и выпил три литра. Суд отправил его под домашний арест, но в июне воронежец совершил кражу, стал фигурантом нового уголовного дела и оказался в СИЗО. За осквернение мемориала Алиеву назначили 1 год 7 месяцев и 10 дней колонии общего режима. Кроме того, суд запретил ему в течение двух лет заниматься любыми работами на территории мемориалов и памятников.

Ранее в российском регионе школьники осквернили мемориал за донат в 500 рублей.

