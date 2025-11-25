На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Студенты МГУ боятся замерзнуть и приносят обогреватели в аудитории, где нет отопления

Студенты МГУ мерзнут на лекциях из-за отсутствия отопления в аудиториях
Telegram-канал Осторожно, новости

Студенты МГУ вынуждены носить с собой обогреватели из-за отсутствия отопления в Главном здании. Об этом они рассказали Telegram-каналу «Осторожно, новости».

По словам студентов, в аудиториях главного корпуса МГУ на Ленинских горах температура опустилась ниже 16°C. Такая ситуация сложилась по нескольким причинам. Во-первых, в здании нет отопления, а во-вторых на верхних этажах идет ремонт, из-за которого возник сквозняк.

Руководство вуза на жалобы не реагирует, поэтому студентам приходится являться на лекции в зимних куртках и шубах. Особой популярностью пользуются переносные обогреватели. Студенты полагают, что когда в Москву придут настоящие морозы, учиться станет вовсе невозможно.

До этого 60 мигрантов захватили церковь во Франции из-за наступления холодов. По данным источника, захват здания был санкционирован, и полиция не стала вмешиваться в происходящее после консультаций с властями и представителем церкви. Как сообщает, мигранты, среди которых есть несовершеннолетние, были вынуждены переселиться в церковь после 10 месяцев в палатках.

Ранее жители российского города остались без тепла и воды из-за аварии.

