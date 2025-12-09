На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минувшей ночью температура в Свердловской области опустилась ниже -40°C

Mash: в Свердловской области ночью температура опускалась до -42°C
Maxim Shemetov/Reuters

Минувшей ночью температура воздуха в Свердловской области опустилась до -42°C. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«В некоторых районах потеплее: в Серовском около -35°, в Верхотурье -32°, в Реже -29°, в Первоуральске -26°», — говорится в сообщении.

Синоптики призвали жителей региона по возможности сегодня остаться дома. Морозы начнут отступать уже 10 декабря. Над регионом будет находиться антициклон, ветер стихнет и столбики термометров покажут -15°C.

До этого синоптик Евгений Тишковец рассказал «Газете.Ru», что ближе к концу декабря россиян ждут умеренные морозы, кроме того, снег будет сыпать почти ежедневно. Он отметил, что к Новому году люди без снега не останутся. Синоптик подчеркнул, что в конце декабря природа преподнесет россиянам «атмосферный подарок».

8 декабря Тишковец пообещал москвичам 12-градусные морозы. Студеные массы воздуха, которые сформировались над Северным Ледовитым океаном, принесут в воскресенье в Московский регион северный ветер и похолодание. Так, ночью температура понизится до -12°C, а на востоке Подмосковья морозы будут достигать -15°C.

Ранее синоптик рассказал, когда ждать полноценного снега в Москве и ЦФО.

