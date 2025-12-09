На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РФ перекрыли почти 30 каналов незаконного оборота оружия

НАК: в 2025 году перекрыли 29 каналов незаконного оборота оружия
true
true
true
close
Shutterstock

Силовые структуры России перекрыли в этом году 29 каналов незаконного оборота оружия. Об этом сообщил во вторник Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Подробности были озвучены на заседании НАК под руководством директора ФСБ Александра Бортникова.

«Ликвидировано 113 подпольных мастерских по модернизации и переделке. Вскрыта и пресечена деятельность 87 организованных преступных групп, причастных к контрабанде», — говорится в сообщении.

Весной этого года Федеральная служба безопасности вместе с МВД и Росгвардией провела масштабную спецоперацию против подпольных оружейников. Были задержаны 172 человека из 58 регионов, причастных к незаконному обороту оружия. У них изъяли более 400 единиц огнестрельного оружия.

До этого у жителя Архангельской области изъяли оружие, наркотики и сотни литров спирта. Среди прочих изъятых предметов – патроны к огнестрельному и травматическому оружию, пистолет.

Ранее правоохранители нашли более 100 единиц оружия в схроне таганской ОПГ.

