У жителя Архангельской области изъяли оружие, наркотики и сотни литров спирта

В Архангельской области у мужчины изъяли оружие, наркотики и 160 канистр спирта

В Архангельской области сотрудники полиции провели операцию, в ходе которой был задержан 62-летний житель Приморского округа, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. Как сообщила пресс-служба регионального УМВД, операция проводилась сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков при поддержке ОМОН Росгвардии.

В принадлежащем задержанному нежилом помещении были обнаружены значительные запасы наркотических средств: около 60 граммов растительных наркотиков, крупная партия психотропных веществ и синтетических наркотиков. Кроме того, полицейские изъяли более 160 канистр со спиртосодержащей жидкостью, хранившихся в металлическом контейнере неподалеку от здания.

Среди прочих изъятых предметов – патроны к огнестрельному и травматическому оружию, пистолет, предположительно, марки «Парабеллум», и незаконно хранившееся охотничье ружье.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов). Расследование продолжается.

До этого в Калужской области правоохранительные органы раскрыли нарколабораторию, которую уроженец Удмуртии организовал на территории частного дома.

Ранее в Калининграде поймали мужчину с порталом в нарколабораторию в холодильнике.