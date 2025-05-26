В России накрыли более 60 подпольных оружейных мастерских за два месяца

Федеральная служба безопасности вместе с МВД и Росгвардией провела масштабную спецоперацию против подпольных оружейников. Об этом пишет РИА Новости.

По данным ФСБ, во время операции были задержаны 172 человека из 58 регионов, причастных к незаконному обороту оружия. У них изъяли более 400 единиц огнестрельного оружия, свыше 136 килограммов взрывчатки и более 56 тыс. патронов разных калибров.

Как уточнили в спецслужбе, задержанные занимались восстановлением боевых свойств гражданского оружия, его продажей, а также изготовлением боеприпасов. Оперативные мероприятия и следственные действия проходили в марте и апреле 2025 года по местам проживания подозреваемых. Среди изъятого оружия — пулеметы, автоматы, пистолеты, винтовки, ружья, а также гранаты и запалы.

До этого в Дагестане у организованной преступной группы из 13 человек изъяли больше 100 кг запрещенных веществ. Подозреваемых задержали сотрудники Федеральной службы безопасности — они нашли 74,5 килограмма сырья и почти 50 килограммов готовых наркотиков.

Ранее в НАК рассказали о предотвращенных в 2025 году террористических преступлениях.