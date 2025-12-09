СМИ сообщили о гибели экипажа Ан-22, разбившегося в Ивановской области

Все члены экипажа разбившегося в Ивановской области самолета, предварительно, погибли. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Борт упал в Уводьковское водохранилище рядом с деревней Иванково», — отметили журналисты.

По их информации, экипаж воздушного судна в последний раз выходил на связь утром около 11:00 (совпадает с мск).

Одним из первых о крушении самолета в Ивановской области написал Telegram-канал 112. В материале подчеркивалось, что на борту находились семь членов экипажа. На месте происшествия уже работают сотрудники экстренных служб.

Как выяснили журналисты «РЕН ТВ», разбившийся самолет — Ан-22.

3 декабря телеканал ABC News сообщил, что в США разбился истребитель F-16. Воздушное судно потерпело крушение во время учебно-тренировочного полета недалеко от военной базы, расположенной рядом с аэропортом Трона в Калифорнии. Пилоту удалось катапультироваться, при этом сам истребитель после падения на землю загорелся. Угроза для населенных пунктов, расположенных вблизи места происшествия, отсутствовала.

Ранее на авиашоу в Дубае разбился индийский истребитель.