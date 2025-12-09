Самолет разбился в Ивановской области

112: в Ивановской области упал самолет, на борту которого находились семеро

В Ивановской области разбился самолет, на борту которого находились семь членов экипажа. Об этом пишет Telegram-канал 112.

Сообщается, что падение воздушного судна произошло в Фурмановском районе. На месте происшествия работают экстренные службы, информация о пострадавших не приводится.

По данным Telegram-канала РЕН ТВ, разбившийся самолет — Ан-22.

