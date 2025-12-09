На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Самолет разбился в Ивановской области

112: в Ивановской области упал самолет, на борту которого находились семеро
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Ивановской области разбился самолет, на борту которого находились семь членов экипажа. Об этом пишет Telegram-канал 112.

Сообщается, что падение воздушного судна произошло в Фурмановском районе. На месте происшествия работают экстренные службы, информация о пострадавших не приводится.

По данным Telegram-канала РЕН ТВ, разбившийся самолет — Ан-22.

13 ноября Минобороны РФ сообщило о том, что истребитель Су-30 рухнул в Прионежском районе Карелии во время учебно-тренировочного полета. Инцидент произошел в лесном массиве недалеко от аэродрома, поэтому на земле пострадавших не было.

В результате падения самолета два члена экипажа получили ранения, несовместимые с жизнью. Губернатор Карелии Артур Парфенчиков рассказал, что находившиеся на борту — военные 159-го авиаполка. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США разбился истребитель F-16.

