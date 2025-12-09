Россиянам рассказали, как правильно смотреть сериалы

Просмотр сериалов должен быть осознанным: время для сеансов лучше планировать заранее, делать перерывы, обсуждать увиденное с родственниками или друзьями и вовремя останавливаться. Такой совет в интервью РИАМО дала психолог, системный психотерапевт и КПТ-терапевт Диана Арапова.

Кроме того, по ее словам, стоит отслеживать свое состояние, задавая себе после каждой серии вопрос: «Мне все еще интересно, или я смотрю на автопилоте»?

«Когда человек понимает, почему он это смотрит, делает паузы или обсуждает увиденное — это здоровый отдых. Когда вы пообещали себе лечь спать, но вместо этого раз за разом нажимаете на кнопку «следующая серия», то теряете контроль. Часто это приводит к внутреннему конфликту: я хотел отдохнуть, но теперь чувствую вину», — отметила Арапова.

Когда раз за разом сериал из средства расслабления превращается в бегство от реальности, стоит задуматься о причинах и постараться вернуть утерянный контроль, добавила она.

Врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Диана Генварская до этого говорила, что просмотр тру-крайм контента — документального жанра, исследующего преступления, помогает заснуть, поскольку переключает внимание.

Чтобы побороть бессонницу, врач также посоветовала избавиться от лишнего информационного шума вечером и читать меньше новостей. Вместо этого лучше уделить время друзьям или спокойным делам — принять ванну, послушать расслабляющую музыку. Это поможет настроить организм на сон и снизить уровень кортизола.

