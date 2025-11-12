Врач объяснила, как просмотр тру-крайм контента влияет на сон

Просмотр тру-крайм контента — документального жанра, исследующего преступления, помогает заснуть, поскольку переключает внимание. Об этом «Москве 24» рассказала врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Диана Генварская.

«Сравнение с экранным ужасом помогает осознать: ты жив и здоров, что убирает тревожность и навязчивые мысли. Например, некоторые люди во время депрессии смотрят фильмы ужасов. Через час-два они избавляются от уныния, возвращаясь в реальность, и понимают, что жизнь прекрасна по сравнению с увиденным», — отметила специалист.

Чтобы побороть бессонницу, врач также посоветовала избавиться от лишнего информационного шума вечером и читать меньше новостей. Вместо этого лучше уделить время друзьям или спокойным делам — принять ванну, послушать расслабляющую музыку. Это поможет настроить организм на сон и снизить уровень кортизола.

Если проблемы со сном сохраняются более двух-трех дней, стоит обратиться к специалисту и сдать анализы, заключила Генварская.

Психолог Марина Кузнецова до этого говорила, что отказ от гаджетов перед сном поможет улучшить его качество, для этого важно выключить роль наблюдателя и отказаться от чтения новостей, просмотра соцсетей и сериалов. Перед ночным отдыхом можно ввести ритуалы — принимать освежающий душ, выполнять дыхательную технику, проветривать комнату.

Ранее стало известно, помогают ли утяжеленные одеяла при бессоннице.