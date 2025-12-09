«Это вид наказания»: российских детей травмировала блокировка Roblox

Блокировка игровой платформы Roblox стала для огромного количества российских детей «наказанием без повода», что привело к психологическим травмам. Психика детей устроена так, что они склонны воспринимать такие действия на свой счет, поэтому запрет доступа к их любимой платформе может обернуться для них расстройством и истерикой, предупредила детский психолог-педагог Дарья Дугенцова в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам специалиста, все дети, с которыми она занималась, играли в Roblox вне зависимости от возраста. Беседы, которые строились вокруг игр, позволяли расположить ребенка и завоевать его доверие для продуктивной работы, пояснила она.

«Расстройство у детей сейчас действительно большое. В субботу очень много ребят приходили и рассказывали, что они вообще-то очень расстроены», — поделилась опытом психолог.

Основной проблемой она назвала факт отсутствия равнозначной альтернативы запрещенной платформе. Именно поэтому, по словам Дугенцовой, у многих детей возникло желание уехать из России – это эмоциональная реакция на несправедливое наказание.

«Обычно, когда чего-то лишают — это вид наказания. Кто-то лишает сладкого, кто-то еще чего. А тут, получается, детей лишили игры, а за что — не объяснили. И они в итоге из-за этого непонимания, где конкретно они провинились, могут очень долго расстраиваться и в каких-то случаях даже получать в некотором смысле травму», — пояснила психолог.

Такое отношение к блокировке она объяснила тем, что многие дети посвящали немало времени платформе, отмечая свои достижения, победы, а кто-то даже создавал на площадке свои игры, делая первые шаги в разработке. Все это утратилось после блокировки, заключила Дугнецова.

Напомним, глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина сообщила, что «каждый второй ребенок» 8-16 лет хочет уехать из России после блокировок Roblox и других платформ. Она призвала задаться вопросом, с какими мыслями и чувствами они будут жить дальше.

Детский психолог Наталья Наумова отмечала, что, если блокировка игровой платформы Roblox привела к тому, что ребенок на полном серьезе заявил о намерении покинуть Россию, то это говорит о необходимости сводить его к психологу. Это может быть как симптомом игровой зависимости, так и следствием неумения общаться со сверстниками и находить друзей, считает она.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, которые стали похищать через детей деньги родителей под предлогом разблокировки Roblox.