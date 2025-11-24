В Госдуме предложили ужесточить наказания за преступления против участников СВО

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» потребовал ужесточить наказания за преступления, совершенные в отношении участников СВО. Депутат отметил, что фракция подготовит соответствующие правки в УК РФ.

«Все чаще наши бойцы становятся жертвами различных преступлений со стороны различных подонков, прежде всего этнических банд. Надо не только оперативно и предельно жестко пресекать эти действия, но и примерно наказывать мерзавцев. Предлагаю считать преступления против участников боевых действий и их родных отягчающим вину обстоятельством. Наша фракция подготовит соответствующие изменения в Уголовный Кодекс РФ», — сообщил он.

22 ноября стало известно, что в Москве сотрудники СОБР «Столица» Главного управления Росгвардии по городу задержали преступную группу, которая, по предварительной информации, похищала ветеранов СВО и вымогала у них боевые выплаты.

По версии следствия, преступники оказывали давление не только на самих военнослужащих, но и запугивали их родственников, угрожая расправой женам и детям.

Известно, что одним из фигурантов дела может быть Руслан Картоев, которого называют активным участником религиозного объединения баталхаджинцев (секта признанного в РФ террористом и экстремистом Батал-Хаджи Белхороева запрещена в РФ).

Ранее четверо россиян вымогали деньги у сына участника СВО.