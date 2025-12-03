На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дмитрий Медведев получил премию «Юрист года»

Зампред Совбеза России Медведев получил премию «Юрист года»
Софья Сандурская/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев получил высшую юридическую награду страны — премию «Юрист года — 2025». Об этом сообщается на сайте Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ).

Медведев удостоился премии в специальной номинации «За особый вклад в развитие государства и права».

В своем выступлении он напомнил о 20-летнем юбилее Ассоциации юристов России (АЮР) и подчеркнул важную роль профессионального сообщества в развитии правовой системы страны. По его словам, выбор юридической профессии стал для него большим профессиональным счастьем. Медведев также выразил отдельную благодарность родителям, преподавателям и научным руководителям.

Премия «Юрист года» учреждена указом президента России от 8 октября 2009 года № 1129. Награда служит признанием заслуг высококвалифицированных юристов перед обществом и государством.

В ходе своего выступления зампред Совбеза РФ также поблагодарил юристов, оказывающих поддержку участникам СВО и их семьям.

«Находясь на этой сцене и получив эту премию, я, конечно, не могу не сказать два слова о наших коллегах, которые сейчас оказывают очень существенную помощь и поддержку всем участникам специальной военной операции, семьям наших военнослужащих», — сказал Медведев.

3 декабря в России отмечается профессиональный праздник юристов. В этот день поздравления принимают все, чья деятельность связана с правовой сферой: судьи, адвокаты, корпоративные юристы, а также преподаватели права.

Ранее Медведев высказался об эксперименте с передвижными аптеками.

