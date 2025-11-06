На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые выявили новую опасность алкоголя для молодых

Neurology: злоупотребление спиртным повышает риск кровоизлияния в мозг у молодых
close
Depositphotos

Регулярное употребление больших доз алкоголя повышает риск серьезных кровоизлияний в мозг у молодых людей. К такому выводу пришли ученые из Массачусетской больницы общего профиля. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.

«Кровоизлияние в мозг или геморрагический инсульт — одно из самых смертоносных и инвалидизирующих состояний. Оно возникает внезапно, вызывает тяжелые повреждения и часто навсегда меняет жизнь пациентов», — рассказал руководитель исследования Эдип Гурол.

Геморрагический инсульт происходит, когда лопается сосуд в головном мозге. По словам ученых, половина пациентов с таким диагнозом погибает, а около трети остаются инвалидами.

В исследовании приняли участие 1600 пациентов, поступивших в Массачусетскую больницу общего профиля с нетравматическим кровоизлиянием в мозг в 2003-2019 годах. Компьютерная томография позволила оценить размеры и расположение кровоизлияний, а МРТ — выявить признаки повреждения мелких сосудов.

Примерно 7% пациентов сообщили, что выпивали три или более алкогольных напитка в день. У них кровоизлияния оказались на 70% обширнее, чем у непьющих, и чаще происходили в глубинных отделах мозга. Кроме того, такие пациенты были моложе — в среднем 64 года против 75 лет. Даже более низкое потребление алкоголя — около двух напитков в день — оказалось связано с риском раннего геморрагического инсульта.

У злоупотреблявших алкоголем людей при поступлении наблюдались повышенное давление, пониженное количество тромбоцитов и признаки хронического повреждения сосудов мозга — факторы, связанные с деменцией и нарушением памяти.

Исследователи предполагают, что алкоголь повышает давление и усугубляет хрупкость сосудов, а снижение числа тромбоцитов затрудняет свертывание крови. В совокупности это значительно увеличивает риск кровоизлияния в мозг и его тяжелых последствий.

Ранее был назван неожиданный фактор развития алкоголизма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами