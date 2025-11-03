На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назван неожиданный фактор развития алкоголизма

Alcohol: резкий переход на здоровое питание усиливает тягу к алкоголю
true
true
true
close
Shutterstock

Резкий отказ от жирной и сладкой пищи в пользу здорового рациона может привести к усилению тяги к алкоголю. Это показало исследование, опубликованное в журнале Alcohol: Clinical and Experimental Research.

Исследование проводилось на лабораторных мышах. На первом этапе животных кормили высококалорийной пищей с повышенным содержанием жиров и сахара, а затем внезапно перевели на полезный рацион. Неожиданно для исследователей, грызуны начали чаще выбирать алкоголь вместо воды в поведенческих тестах.

Как объясняют авторы, ключевым фактором стали изменения микрофлоры кишечника, произошедшие после резкой смены питания. Нарушение баланса бактерий спровоцировало выработку веществ, влияющих на систему вознаграждения в мозге, которая отвечает за получение удовольствия и формирование зависимостей. В результате мозг «перенастроился»: утратив привычный источник удовольствия в виде жирной и сладкой еды, он стал искать замену.

«Когда человек резко отказывается от привычной, но вредной пищи, его кишечные бактерии буквально бунтуют. Этот внутренний дисбаланс и может вызывать желание выпить», — пояснили исследователи.

Авторы работы подчеркивают, что их результаты важно учитывать при формировании здорового образа жизни. Резкий переход на правильное питание может принести не только стресс организму, но и непредсказуемые последствия для психики. Особенно осторожными, по их словам, должны быть люди, которые уже имеют склонность к злоупотреблению алкоголем — перемены в рационе могут усилить проблему.

Ученые рекомендуют постепенно менять привычки, снижая долю вредных продуктов шаг за шагом, чтобы микрофлора кишечника успела адаптироваться к новым условиям. Такой подход поможет не только избежать рисков, но и закрепить здоровые привычки без дополнительного стресса для организма.

Ранее россиян предупредили об опасности алкогольных конфет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами