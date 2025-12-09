В Новосибирске изменили меру пресечения водителю, наехавшему на остановку

Октябрьский районный суд Новосибирска изменил меру пресечения 19-летнему Олегу Попову, который в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля и сбил людей на остановке. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области на странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Мера пресечения в виде домашнего ареста <...> изменена на меру пресечения в виде запрета определенных действий», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что постановление суда пока не вступило в законную силу.

9 октября автомобиль наехал на остановку общественного транспорта на улице Кирова в Новосибирске. Как рассказал министр здравоохранения региона Ростислав Заболоцкий, в результате аварии пострадали шесть человек. Они были госпитализированы.

В полиции заявили, что за рулем находился молодой человек, у которого в ходе экспертизы были выявлены признаки алкогольного опьянения. Более того, по данным ГИБДД, у 19-летнего водителя отсутствовали права на управление транспортным средством.

10 октября суд в Новосибирске отправил Олега Попова под домашний арест на два месяца. Инстанция отказалась удовлетворить ходатайство следователя о заключении обвиняемого под стражу.

Ранее в Кировской области пьяный подросток на квадроцикле сбил полицейского.