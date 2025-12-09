Акула едва не откусила палец у россиянки во время снорклинга на Мальдивах

Российская туристка пострадала от нападения акулы на Мальдивах. Об этом сообщает сообщает Telegram-канал SHOT.

Девушка из Санкт-Петербурга отдыхала на популярном курорте вместе с семьей. В один из дней она отправилась на снорклинг с акулами-няньками, но экскурсия пошла не по плану — во время купания туристку унесло течением к месту, где хищников подкармливают рыбой.

Акула перепутала ее с добычей и укусила за палец. Организаторы экскурсии смогли остановить кровотечение и доставили пострадавшую в медпункт, откуда ее перевели в больницу. Пациентке потребовалась экстренная пересадка кожи.

Платить за срочную операцию пришлось самой туристке, сейчас она планирует вернуть потраченные деньги через страховую компанию.

Подобный инцидент произошел с 15-летней россиянкой на острове Тодду. По словам пострадавшей, одна из акул «всосала» ее руку и укусила. Тем не менее девушке потребовалась лишь перевязка.

Ранее дайвер вступил в схватку с акулой, чтобы отбить свою подругу.