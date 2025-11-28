Дайвер вступил в схватку с акулой, чтобы отбить свою подругу

В Австралии инструктор по дайвингу чудом выжил, спасая девушку от акулы

В Австралии мужчина рисковал жизнью, спасая свою девушку от нападения акулы, сообщает 9News.

Несчастный случай произошел ранним утром в четверг, 27 ноября, на удаленном пляже Кайлис-Бич, который расположен в четырех часах езды к северу от Сиднея. Бычья акула длиной не менее 3 метров напала на пару из Швейцарии — 26-летнего Лукаса Шиндлера и 25-летнюю Ливию Мюльхайм.

Сначала хищница напала на девушку, которая снимала на камеру GoPro плавание с дельфинами. Акула укусила ее за левую руку, и Шиндлер, недавно получивший квалификацию инструктора по дайвингу, бросился на помощь.

Мужчина дважды ударил акулу и сам получил ранения правой ноги. Несмотря на травмы, он доплыл до берега с девушкой и позвал на помощь.

Однако спасти Мюльхайм не удалось, она истекла кровью на пляже. Шиндлер выжил благодаря прохожему, который наложил импровизированный жгут на его травмированную ногу. Сейчас он находится в стабильном состоянии в больнице Джона Хантера в Ньюкасле.

Полиция закрыла пляж и задействовала дроны, чтобы выследить акулу. Власти связались с генеральным консульством Швейцарии в Сиднее и с родственниками пары, проживающими за рубежом.

