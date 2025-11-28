На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дайвер вступил в схватку с акулой, чтобы отбить свою подругу

В Австралии инструктор по дайвингу чудом выжил, спасая девушку от акулы
true
true
true
close
Mile Ribeiro/Pexels

В Австралии мужчина рисковал жизнью, спасая свою девушку от нападения акулы, сообщает 9News.

Несчастный случай произошел ранним утром в четверг, 27 ноября, на удаленном пляже Кайлис-Бич, который расположен в четырех часах езды к северу от Сиднея. Бычья акула длиной не менее 3 метров напала на пару из Швейцарии — 26-летнего Лукаса Шиндлера и 25-летнюю Ливию Мюльхайм.

Сначала хищница напала на девушку, которая снимала на камеру GoPro плавание с дельфинами. Акула укусила ее за левую руку, и Шиндлер, недавно получивший квалификацию инструктора по дайвингу, бросился на помощь.

Мужчина дважды ударил акулу и сам получил ранения правой ноги. Несмотря на травмы, он доплыл до берега с девушкой и позвал на помощь.

Однако спасти Мюльхайм не удалось, она истекла кровью на пляже. Шиндлер выжил благодаря прохожему, который наложил импровизированный жгут на его травмированную ногу. Сейчас он находится в стабильном состоянии в больнице Джона Хантера в Ньюкасле.

Полиция закрыла пляж и задействовала дроны, чтобы выследить акулу. Власти связались с генеральным консульством Швейцарии в Сиднее и с родственниками пары, проживающими за рубежом.

Ранее подросток едва не лишился руки после купания в бассейне с «беззубыми» акулами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами