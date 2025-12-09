На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Южной Корее в результате пожара на электростанции пострадали люди

«Рёнхап»: при пожаре на ТЭЦ в южнокорейском уезде Тэан пострадали два человека
Как минимум два человека пострадали в результате пожара на угольной тепловой электростанции (ТЭЦ) в уезде Тэан в провинции Чхунчхон-Намдо в Южной Корее. Об этом пишет «Рёнхап».

По данным агентства, полученные пострадавшими травмы не представляют угрозы для жизни. Людей уже доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

«Огнеборцы прибыли на место происшествия после получения сообщения о возгорании», — отмечается в публикации.

8 декабря в Ангарске в Иркутской области в связи с аварией на местной ТЭЦ ввели режим чрезвычайной ситуации. В пресс-службе администрации Ангарского городского округа подчеркнули, что температура теплоносителя оказалась снижена более чем в 1,5 тыс. домов. Власти заверили, что ситуация с теплоснабжением должна стабилизироваться в ближайшие сутки.

Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета РФ, сотрудники ведомства организовали проверку в связи с аварией на ТЭЦ. Проверка проводится по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее журналисты сообщили о взрывах и пожаре в районе ТЭЦ в Красноярске.

