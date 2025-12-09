Небольшой снег ожидается в Москве

В Москве ожидается небольшой снег и местами гололедица

Облачная погода, небольшой снег, местами гололедица ожидается в Москве во вторник, 9 декабря. Об этом сообщил Гидрометцентр РФ.

«-1...1°C. Облачно. Небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Местами гололедица», — говорится в сообщении.

Ветер южный 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление — 751 мм рт. ст.

В ночь на среду в столице прогнозируется снег и температура воздуха от -2 до 0°C.

В Московской области во вторник столбики термометров опустятся до -4°C.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на этой неделе в Москве ожидаются «погодные качели».

Согласно его прогнозу, в четверг и пятницу через столицу пройдет теплый фронт, в результате которого мокрый снег перейдет в дождь, а воздух прогреется до +5...+6°С.

При этом в субботу «навалится» холодный атмосферный фронт, который будет сопровождаться промозглыми северо-западными ветрами со скоростью до 15 метров в секунду.

Ранее синоптик заявил, что россияне не останутся в Новый год без снега.