Кабмин расширил перечень военных, получающих выплаты вместо пенсии

Военные, действующие близ зоны СВО, будут получать компенсационные выплаты
Правительство расширило список военнослужащих-контрактников, которые будут получать компенсационные выплаты вместо пенсии за выслугу лет. Об этом сообщает пресс-служба кабмина в Telegram-канале.

Речь идет о военнослужащих, которые до заключения контракта с министерством обороны России являлись пенсионерами различных силовых структур. После начала службы по контракту они уже не могли получать пенсию, однако теперь будут получать ее в виде компенсации.

В заявлении говорится, что военнослужащие-контрактники, выполнявшие задачи по отражению военного вторжения и провокаций на территориях регионов, граничащих с зоной проведения специальной военной операции, будут получать ежемесячные компенсационные выплаты в размере 100% пенсии за выслугу лет.

6 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в проект российского бюджета включат дополнительную поддержку участников СВО и семей с детьми. Кроме того, власти увеличат финансирование создания объектов здравоохранения и образования для Вооруженных сил РФ и жилищные субсидии для военнослужащих.

Ранее Верховный суд утвердил право приемных родителей участников СВО на выплаты.

