Россиянам рассказали, как заработать на пенсию в 50 тыс.рублей

Солодовникова: для получения пенсии в 50 тыс.рублей нужен стаж от 15 лет
Depositphotos

Для получения страховой пенсии в размере около 50 тыс. рублей необходимо выполнение ряда условий. Об этом ТАСС сообщила эксперт Президентской Академии Марина Солодовникова.

По ее словам, помимо достижения пенсионного возраста, необходимо иметь минимальный страховой стаж 15 лет и сформировать не менее 280 пенсионных коэффициентов (баллов). Эксперт уточнила, что максимальное количество баллов, которое можно заработать за один год — 10, достигается при годовом заработке от 2,759 млн рублей, то есть ежемесячная зарплата должна составлять не менее 230 тыс. рублей.

Только при соблюдении всех указанных условий размер пенсии может достичь порядка 50 тыс. рублей.

До этого Социальный фонд опубликовал информацию, согласно которой на 1 октября 2025 года средняя пенсия по старости в России достигла почти 25,2 тыс. рублей. При этом по состоянию на 1 января она составляла 24979,27 рублей. В ведомстве уточнили, что работающие российские пенсионеры в среднем получают выплаты по старости в размере 22378,72 руб., а неработающие — 25847,43 руб.

Ранее в Госдуме рассказали о размере пенсии в 2026 году.

