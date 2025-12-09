На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Участница СВО заявила, что сослуживец избил ее и месяц держал взаперти

В Крыму участница СВО заявила, что ее избил влюбленный сослуживец
Максим Блинов/РИА Новости

В Крыму участницу спецоперации избил и месяц не выпускал из квартиры влюбленный в нее сослуживец. Об этом «Газете.Ru» рассказала сама пострадавшая по имени Евгения.

«30 декабря 2024 года на него что-то нашло, он начал меня избивать. В какой-то момент я потеряла сознание. Когда очнулась, лежала на кровати и не могла пошевелиться, было больно даже дышать. Позднее врачи сказали, повезло, что отключилась, иначе бы умерла от болевого шока. Оказалось, у меня сломано 12 ребер, одно едва не проткнуло легкое, ушибы по телу, одного зуба нет, второй сломан», — рассказала она.

По словам женщины, следующий месяц сослуживец не выпускал ее из квартиры и не вызывал врача. Сбежать и обратиться в правоохранительные органы ей удалось лишь в феврале 2025-го. Полгода ее заявление передавали из отдела в отдел. С мертвой точки дело сдвинулось лишь после того, как адвокат пострадавшей обратился к депутатам Госдумы.

4 августа 2025 года в 532-м военном следственном отделе СК РФ в отношении мужчины возбудили дело по части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), но обвинение ему так и не предъявили. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее участник СВО из Владивостока заявил, что его избили в местной воинской части.

