Россиянам назвали небанальные места для отдыха в новогодние каникулы

Турэксперт Артюнов: россиянам но Новый год стоит отправиться в Абзаково
Yury Shikin/Shutterstock/FOTODOM

В этом году у россиян будет прекрасная возможность съездить куда-нибудь во время новогодних каникул, так как они продлятся 12 дней. Помимо известных всем популярных направлений можно рассмотреть и менее банальные места отдыха – например, горнолыжные курорты на Южном Урале, рассказал 360.ru гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Российских путешественников многие нетипичные места отдыха могут приятно удивить, при этом не создавая «дыру в бюджете», отметил специалист.

«Если мы говорим о горнолыжке, очень рекомендую всем отправиться на Южный Урал, есть такое замечательное место — Абзаково», — привел он пример.

Кроме того, можно поехать на курорт «Солнечная долина» в Челябинской области или в «Охта-парк» в Ленинградской области, добавил Арутюнов. Также он посоветовал рассмотреть «Шерегеш» в Кемеровской области, «Большой Вудъявр» в Мурманской области.

При этом турэксперт подчеркнул, что лидером по инфраструктуре и возможностям среди зимних курортов остается Сочи.

Исследователи до этого изучили активность бронирования россиян и выяснили, что в топ-10 самых популярных направлений для встречи Нового года возглавляет Москва. Также в первую тройку самых востребованных городов вошли Петербург и Казань. Что касается зарубежных направлений, то здесь в десятку наиболее востребованных у россиян входят Беларусь, Таиланд и Узбекистан. Далее следуют Турция, ОАЭ, Грузия, Абхазия, Казахстан, Армения и Италия, сообщили аналитики.

Ранее россиян предупредили о подорожании отдыха на популярных направлениях в 2026 году.

