На космическом астероиде впервые обнаружили сахар и жвачку

Nature: на астероиде Бенну обнаружены сахара и жвачка
true
true
true
close
Addy Graham/University of Arizona

Астероид Бенну продолжает раскрывать тайны ранней Солнечной системы. В образцах, доставленных на Землю миссией NASA OSIRIS-REx, обнаружены сахара, необходимые для жизни, «жвачку» и неожиданно высокое содержание пыли от взрывов сверхновых. Работа опубликованы в журнале Nature Geoscience.

Команда под руководством Есихиро Фурукавы из Университета Тохоку обнаружила в образцах Бенну рибозу и — впервые в истории — глюкозу внеземного происхождения. Рибоза является ключевым компонентом РНК, а ее наличие вместе с найденными ранее нуклеобазами и аминокислотами указывает на то, что строительные блоки для жизни были широко распространены в молодой Солнечной системе.

Интересно, что в образцах не нашли дезоксирибозы — сахара, необходимого для ДНК. Исследователи считают, что это косвенно поддерживает гипотезу «мира РНК», по которой первые формы жизни опирались именно на РНК, а не на ДНК.

Второе исследование выявило в образцах загадочный полимероподобный материал, ранее не встречавшийся ни в одном метеорите. Он состоит из цепочек, богатых кислородом и азотом, и, вероятно, сформировался на ранних этапах существования прародителя Бенну — до того, как его недра превратились в водную среду.

Ученые сравнивают вещество с «космической жвачкой»: когда-то оно было мягким и гибким, затем затвердело, но сохранило способность слегка деформироваться. Анализ показал, что по химическому составу оно напоминает полиуретановые материалы, хотя и гораздо более хаотичной структуры. Наличие такого сложного органического вещества дает исследователям новые подсказки о том, какие химические процессы могли привести к появлению жизни на Земле.

Исследования OSIRIS-REx продолжаются, и ученые уверены: образцы Бенну еще не раз удивят нас новыми открытиями о происхождении Земли, Солнца и жизни.

Ранее в космосе обнаружили двойника Млечного Пути.

